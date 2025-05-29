Meteorolojiden 23 ilde kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklığı düşecek

TRABZON: 19 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor,

ERZURUM: 24 C Parçalı ve çok bulutlu,

DİYARBAKIR: 32 C Parçalı ve çok bulutlu,

GAZİANTEP: 26 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.