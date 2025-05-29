Meteorolojiden 23 ilde kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, 23 ilde kuvvetli ve sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde biraz azalacağı bildirildi.

Meteorolojiden 23 ilde kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklığı düşecek - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çorum, Ordu, Kars, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden 23 ilde kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklığı düşecek - 2

Yağışların, İç Anadolu’nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Antalya'nın iç, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 23 ilde kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklığı düşecek - 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ise iç ve güney kesimlerde biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 23 ilde kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklığı düşecek - 4

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 23 C Parçalı ve çok bulutlu,

ANKARA: 22 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İZMİR: 28 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ADANA: 26 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor,

Meteorolojiden 23 ilde kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklığı düşecek - 5

TRABZON: 19 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor,

ERZURUM: 24 C Parçalı ve çok bulutlu,

DİYARBAKIR: 32 C Parçalı ve çok bulutlu,

GAZİANTEP: 26 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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