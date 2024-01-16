Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü (MGM), bugün 25 il için sel ve su baskını uyarısı yaptı. Kuvveti̇ sağanak yağış nedeniyle 7 il için turuncu, 18 il için sarı uyarı yapıldı. İstanbul'da kar beklenirken, yeni haftada hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Yurdun doğu kesimlerinde ise soğuk havanın etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...
25 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Adana, Amasya, BoluBursa, Çanakkale, Çorum, Giresun, Hatay, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük veOsmaniye için sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı yapılırken,
Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı.