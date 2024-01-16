Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü (MGM), bugün 25 il için sel ve su baskını uyarısı yaptı. Kuvveti̇ sağanak yağış nedeniyle 7 il için turuncu, 18 il için sarı uyarı yapıldı. İstanbul'da kar beklenirken, yeni haftada hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Yurdun doğu kesimlerinde ise soğuk havanın etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

25 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Adana, Amasya, BoluBursa, Çanakkale, Çorum, Giresun, Hatay, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük veOsmaniye için sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı yapılırken, 

Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa ve  Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Uyarılarda sel, su baskını ve heyelanlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Yurt geleinde buzlanma ve don olayları beklenirken, İstanbul'da da karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu haric diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz (Sinop hariç) Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve güney kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Batı Karadeniz(Sinop hariç), Balıkesir, Bursa, Bilecik, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya merkez ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, merkez ilçelerinde kuvvetli olması , Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HATAY °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı (Iğdır, Van ve Hakkari hariç) geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

16 OCAK SALI HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

17 OCAK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

18 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 18

19 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 25 il için sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 19

20 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

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