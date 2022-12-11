Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Rüzgarın şiddeti saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek. Meteoroloji uzmanları özellikle Ege Bölgesini su baskınlarına karşı uyarıyor.