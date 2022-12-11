Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 28 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 1

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 28 kentte yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda birçok ile turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. 

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 2

Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Rüzgarın şiddeti saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek. Meteoroloji uzmanları özellikle Ege Bölgesini su baskınlarına karşı uyarıyor.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 3

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...

Edirne
Turuncu kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 4

Kırklareli
Turuncu kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 5

Tekirdağ
Turuncu kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 6

İstanbul
Turuncu kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 7

Çanakkale
Turuncu kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 8

Balıkesir
Turuncu kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 9

Bursa
Turuncu kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 10

İzmir
Turuncu kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 11

Aydın
Turuncu kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 12

Muğla
Turuncu kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 13

Kocaeli
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 14

Yalova
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 15

Sakarya
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 16

Düzce
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 17

Zonguldak
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 18

Bartın
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 19

Kastamonu
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 20

Karabük
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 21

Bolu
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 22

Bilecik
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 23

Kütahya
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 24

Manisa
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 25

Uşak
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 26

Afyonkarahisar
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 27

Denizli
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 28

Burdur
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 29

Isparta
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 30

Antalya
Sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 31

Turuncu uyarı nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 32

Sarı uyarı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 33
Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - 34

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