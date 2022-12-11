Meteoroloji'den 28 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 28 kentte yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda birçok ile turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.
Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Rüzgarın şiddeti saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek. Meteoroloji uzmanları özellikle Ege Bölgesini su baskınlarına karşı uyarıyor.
İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...
Edirne
Turuncu kodla uyarıldı.
Kırklareli
Turuncu kodla uyarıldı.
Tekirdağ
Turuncu kodla uyarıldı.
İstanbul
Turuncu kodla uyarıldı.
Çanakkale
Turuncu kodla uyarıldı.
Balıkesir
Turuncu kodla uyarıldı.
Bursa
Turuncu kodla uyarıldı.
İzmir
Turuncu kodla uyarıldı.
Aydın
Turuncu kodla uyarıldı.
Muğla
Turuncu kodla uyarıldı.
Kocaeli
Sarı kodla uyarıldı.
Yalova
Sarı kodla uyarıldı.
Sakarya
Sarı kodla uyarıldı.
Düzce
Sarı kodla uyarıldı.
Zonguldak
Sarı kodla uyarıldı.
Bartın
Sarı kodla uyarıldı.
Kastamonu
Sarı kodla uyarıldı.
Karabük
Sarı kodla uyarıldı.
Bolu
Sarı kodla uyarıldı.
Bilecik
Sarı kodla uyarıldı.
Kütahya
Sarı kodla uyarıldı.
Manisa
Sarı kodla uyarıldı.
Uşak
Sarı kodla uyarıldı.
Afyonkarahisar
Sarı kodla uyarıldı.
Denizli
Sarı kodla uyarıldı.
Burdur
Sarı kodla uyarıldı.
Isparta
Sarı kodla uyarıldı.
Antalya
Sarı kodla uyarıldı.
Turuncu uyarı nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Sarı uyarı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.