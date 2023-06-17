Meteoroloji'den 29 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği ise, kentte bugün kuvvetli yağış beklenildiğini belirterek, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde hava sıcaklıkları batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Yozgat, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.