Meteoroloji'den 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Resmen kavrulacak, 40 dereceyi bulabilir

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerden itibaren artacak. Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, “Bu yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman civarında kırkların üzerinde sıcaklıklar görüyoruz” dedi.

Meteoroloji'den 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Resmen kavrulacak, 40 dereceyi bulabilir - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, İ haftalık hava durumunu değerlendirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Resmen kavrulacak, 40 dereceyi bulabilir - 2

Çarşamba günü Türkiye'de aralıklı sağanak yağışların görüleceğini söyleyen Özdemirci, “Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Hakkari, Sinop, Samsun ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji'den 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Resmen kavrulacak, 40 dereceyi bulabilir - 3

Yağışlar özellikle Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olarak gerçekleşecek. Ordu, Giresun ve Trabzon'un da iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülecek” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Resmen kavrulacak, 40 dereceyi bulabilir - 4

Özdemirci, Çarşamba günü Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise havanın parçalı bulutlu olacağını belirtti. Perşembe günü önemli bir yağışın olmadığını dile getiren Özdemirci; Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak olabileceğini aktardı.

Meteoroloji'den 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Resmen kavrulacak, 40 dereceyi bulabilir - 5

KUZEY KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Cumartesi günü ise Akdeniz'de Toroslar mevkiinde sağanak yağışlar görüleceğine dikkati çeken Özdemirci, “Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklentimiz var. Cumartesi günü Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yine ağırlıklı sağanak yağışlar göreceğiz” diye konuştu.

Meteoroloji'den 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Resmen kavrulacak, 40 dereceyi bulabilir - 6

Özdemirci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor. Önümüzdeki günler itibariyle de bölgenin genelinde otuz beş derecenin üzerinde sıcaklık var. 40- 41 derecelerde gerçekleşiyor. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman civarında kırkların üzerinde sıcaklıklar görüyoruz.”

DAHA FAZLA GÖSTER