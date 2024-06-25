Meteoroloji'den 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Resmen kavrulacak, 40 dereceyi bulabilir

Özdemirci, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bu yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor. Önümüzdeki günler itibariyle de bölgenin genelinde otuz beş derecenin üzerinde sıcaklık var. 40- 41 derecelerde gerçekleşiyor. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman civarında kırkların üzerinde sıcaklıklar görüyoruz.”