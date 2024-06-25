Meteoroloji'den 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Resmen kavrulacak, 40 dereceyi bulabilir
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerden itibaren artacak. Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, “Bu yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman civarında kırkların üzerinde sıcaklıklar görüyoruz” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, İ haftalık hava durumunu değerlendirdi.