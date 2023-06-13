Meteoroloji'den 32 il için uyarı (bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 32 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmede sağanak yağışın etkili olacağı, hava sıcaklığının da mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.