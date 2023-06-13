Meteoroloji'den 32 il için uyarı (bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 32 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmede sağanak yağışın etkili olacağı, hava sıcaklığının da mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 32 il için uyarı (bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 32 il için uyarı (bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 32 il için uyarı (bugün hava nasıl olacak?) - 3

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 32 il için uyarı (bugün hava nasıl olacak?) - 4

32 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

SARI KODLU UYARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 32 il için uyarı (bugün hava nasıl olacak?) - 5

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Meteoroloji'den 32 il için uyarı (bugün hava nasıl olacak?) - 6

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