Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış uyarısı (8 Haziran Çarşamba Hava Durumu)

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Konya ve Karaman) ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.