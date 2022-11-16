Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?)

İBB'DEN UYARI

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, İstanbul ve ülkemizin batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinde gelecek alçak basınç sisteminin etkisine girmeye hazırlanıyor. Bu nedenle hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın perşembe öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Saatte 40-65 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 70-75 kilometrelik kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği belirtiliyor. İBB, perşembe gününden itibaren fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı müdahale edecek ekiplerini sahada hazır tutacak" denildi.