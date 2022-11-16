Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?)

4 BÖLGE İÇİN UYARI VERİLDİ

Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli; Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.