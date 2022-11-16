Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Perşembe günü (Yarın) 37 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Rüzgarın, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. İşte MGM 5 günlük hava durumu raporu.

Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporun göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen fırtınanın yarın başlayacağı ve akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?) - 2

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?) - 3

4 BÖLGE İÇİN UYARI VERİLDİ

Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli; Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?) - 4

METEOROLOJİ'DEN 37 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 37 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?) - 5

17 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?) - 6

18 KASIM CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?) - 7

19 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?) - 8

20 KASIM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı (Yarın hava durumu nasıl olacak?) - 9

21 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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