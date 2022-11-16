Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Perşembe günü 39 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. İBB de, İstanbul'da perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi ve beraberinde sağanak yağış geçişleri beklendiğini açıklayarak uyardı. İşte MGM 5 günlük hava durumu raporu.

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporun göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen fırtınanın bugün başlayacağı ve akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 2

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 3

4 BÖLGE İÇİN UYARI VERİLDİ

Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli; Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 4

METEOROLOJİ'DEN 37 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte o kentler;

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 5

İBB'DEN UYARI

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, İstanbul ve ülkemizin batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinde gelecek alçak basınç sisteminin etkisine girmeye hazırlanıyor. Bu nedenle hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın perşembe öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Saatte 40-65 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 70-75 kilometrelik kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği belirtiliyor. İBB, perşembe gününden itibaren fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı müdahale edecek ekiplerini sahada hazır tutacak" denildi.

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 6

İstanbullular da kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz ve hava trafiğinde yaşanabilecek aksamalar ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 7

Öte yandan, güneyin ılık ve yağışlı havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle beklenen yağmurların salı gününe kadar sürmesi, önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 15-18 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Kasım'a kadar mevsim normalleri civarında, 21-30 Kasım tarihleri arasında mevsim normalleri ila 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 8

17 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 9

18 KASIM CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 10

19 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 11

20 KASIM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 12

21 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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