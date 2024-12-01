Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ege bölgesi için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yapılırken, Marmara için fırtına uyarısı yapıldı. Peki bugün 3 büyük ilde hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.