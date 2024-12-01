Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu