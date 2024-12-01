Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ege bölgesi için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yapılırken, Marmara için fırtına uyarısı yapıldı. Peki bugün 3 büyük ilde hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 2

Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 3

MARMARA'DA FIRTINA

Marmara’da rüzgarın, sabahın ilk saatlerininde batısı, akşam saatlerinde genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 4

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ege bölgesinde beklenen sağanak yağış nedeniyle Meteoroloji tarafından Aydın, Manisa,İzmir ve Muğla illeri için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 5

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 6

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 7

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 4°C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN 9°C, 18°C

Az bulutlu

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT -6°C, 2°C

Az bulutlu

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 9

KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 5°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -3°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 10

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -17°C, -6°C

Az bulutlu

KARS -9°C, 3°C

Az bulutlu

MALATYA -4°C, 5°C

Az bulutlu

VAN -5°C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT 1°C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°C

Az bulutlu

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 11

1 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 12

2 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 13

3 ARALIK SALI HAVA DURUMU

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 14

4 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteorolojiden 4 il için sarı kod: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına uyarısı - 15

5 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU

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