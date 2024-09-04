Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna paylaştı. Buna göre Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Giresun, Rize, Ordu, Trabzon'a sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Muğla'nın iç, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 2

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 3

4 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller Giresun, Rize, Ordu, Trabzonolarak sıralandı.

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 4

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 5

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 6
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 7
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 8
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 9
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 10
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 11
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 12
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 13
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 14
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - 15
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