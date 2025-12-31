Meteoroloji'den 45 il için kar ve fırtına uyarısı. Sıcaklıklar 10 derece düşecek

Türkiye'de kuzeyden gelen soğuk hava etkisini kar yağışı olarak gösteriyor. Yoğun yağış nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, uçuşlarda da aksamalar ve iptaller yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 il için sarı kodlu kar ve fırtına uyarısı yayınladı. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak şeklinde olması bekleniyor.