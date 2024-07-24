Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuzey kesimlerde sıcaklık biraz düşerken kısım kısım yaz sağanakları da bekleniyor. Ülkenin güneyinde ise sıcaklıklar yine yüksek. İstanbul'da bugün bazı noktalarda kısa süreli yağmurla görülecek. Perşembe akşam ve cumadan itibaren ise yağış kent genelinde etkili olacak.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM; Adana, Mersi, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İstanbul'da çarşamba bazı noktalarda kısa süreli yağmurlar görülecek.

Sıcaklık 33 derece.

Perşembe akşam ve cumadan itibaren ise yağiş kent genelinde etkili olacak.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Ankara çoğunlukla bulutlu sıcaklık 33 derece, perşembe başkentte de yaz sağanakları var.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İzmir gölgede 38 derece, hava nemli, karayel sert esiyor.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Bursa yerel yağmurlu sıcaklık 34 derece.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Antalya'da ise 32 derece olan sıcaklik nemli hava ile 40 derece hissedilecek.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

Marmara'da Çanakkale'den Kocaeli'ye kadar yer yer yaz sağanaklari görülecek.

Yağış perşembe trakya kesiminde devam edip cuma bölge genelinde etkili olacak.

Bölgede poyraz sert esiyor,

Edirne 37, Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. 

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

İç Anadolu'da bulutluluk artıyor.

Sıcaklık da 3-4 derece kadar düştü.

Yağmur Konya-Niğde-Kayseri boyunca görülecek.

Eskişehir 32, Konya 33, Kayseri 34, Sivas 31 derece.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

Ege'de sıcak hava sürüyor.

Bugünlerde bağıl nem oranı da arttı. Rüzgar ise sahiller boyunca yine sert esecek.

Gölgede Denizli 39, Manisa 38, Aydın 40, Öuğla 37, Bodrum 38 derece.

Perşembe günü iç Ege'ye yağmur geliyor. 

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

Akdeniz'de Adana ve Osmaniye ile Kahramanmaraş-Hatay arasında yer yer beklenen yaz sağanakları kuvvetli olacağindan olumsuzluk yaratabilir.

Isparta kesiminde de kisa süreli yağış bekleniyor. Isparta 35, Kahramanmaraş 38 derece.

Adana ve Mersin'de hissedilen sicaklık yine 40 dereceyi geçecek.

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

Karadeniz'de sahiller boyunca yağmur geçişleri var.

Önümüzdeki günlerde ve hafta sonunda da sağanaklar sürecek.

Zonguldak 29, Kastamonu 30, Samsun ve Trabzon 28 derece.

Doğuda sıcaklık hala ortalamaların üzerinde.

Çarşamba Ağrı-Kars civarinda yerel yağışlar var.

Erzurum 28, Malatya 37 derece.

Güneydoğu'da Gaziantep 39, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

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