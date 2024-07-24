Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a yaz sağanakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuzey kesimlerde sıcaklık biraz düşerken kısım kısım yaz sağanakları da bekleniyor. Ülkenin güneyinde ise sıcaklıklar yine yüksek. İstanbul'da bugün bazı noktalarda kısa süreli yağmurla görülecek. Perşembe akşam ve cumadan itibaren ise yağış kent genelinde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.