Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava sıcaklıklarını son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 1

Yurt genelinde beklenen hava sıcaklıkları açıklandı. Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 2

Yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 4

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 5

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 6

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 7

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 8

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 9

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 10

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 11

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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