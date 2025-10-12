Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Bugün yurt geneli hava yağışlı olacak. Meteoroloji tarafından 6 il için sarı kodlu kar ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yarın haftanın ilk günü ise yağışlar doğuya kayıyor. Marmara'da sıcaklık 3-4 derece artacak.

Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı - 2

Yağışlar, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. 

Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı - 3

HAFTA BAŞI HAVA AÇIYOR

Pazartesi günü ülke genelinde hava açık olacak. 

Bugün İstanbul parçalı bulutlu, rüzgar hafifliyor, sıcaklık 19 derece. Ankara bulutlu 15 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltacak ahav güneşli ve 23 derece.

Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı - 4

6 İL İÇİN KAR VE FIRTINA UYARISI

MGM tarafından Trabzon, Artvin ve Rize için kar uayrısı yapılırken, Adana, Hatay, ve Osmaniye için ise sarı kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı - 5

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı - 6

13 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı - 7

14 EKİM SALI HAVA DURUMU

Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı - 8

15 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı - 9

16 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı - 10
DAHA FAZLA GÖSTER