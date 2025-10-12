Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı
Bugün yurt geneli hava yağışlı olacak. Meteoroloji tarafından 6 il için sarı kodlu kar ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yarın haftanın ilk günü ise yağışlar doğuya kayıyor. Marmara'da sıcaklık 3-4 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.