Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava kütlesi ile birlikte 2-4 derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MGM'den Antalya, Burdur, Isparta, Ordu, Samsun ve Sinop için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Antalya Kumluca'da kuvvetli yağış sele neden oldu. Sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. NTV yayınına katılan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "İlçede 50 yıldır böyle bir durum görmedik, kriz merkezi oluşturduk" dedi. Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Antalya çevreleri ile Göller Yöresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın merkez ve güney ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
EDİRNE 15
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL 16
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 21
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR 19
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 15
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 20
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 19
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 14
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR 14
Parçalı ve çok bulutluKAYSERİ 12
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurluKONYA 14
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BOLU 14
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 10
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 19
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 21
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 19
Parçalı ve çok bulutlu
AĞRI 7
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlıERZURUM 4
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR 14
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MARDİN 11
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı