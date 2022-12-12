Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava kütlesi ile birlikte 2-4 derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM'den Antalya, Burdur, Isparta, Ordu, Samsun ve Sinop için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

ANTALYA KUMLUCA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ?

Antalya Kumluca'da kuvvetli yağış sele neden oldu. Sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. NTV yayınına katılan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "İlçede 50 yıldır böyle bir durum görmedik, kriz merkezi oluşturduk" dedi. Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

ANTALYA KUMLUCA'YI SEL VURDU

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Antalya çevreleri ile Göller Yöresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın merkez ve güney ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

12 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

13 ARALIK SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

14 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

15 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 12

16 ARALIK CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 13

EDİRNE 15

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 21

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 15

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 14

ANKARA 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 12

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA 14

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BOLU 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 10

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 19

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 21

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 19

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 15

AĞRI 7

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ERZURUM 4

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR 14

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MARDİN 11

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 16

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