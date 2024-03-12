Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı: Lodosa dikkat, çamur yağabilir (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.