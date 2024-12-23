Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, dışarı çıkarken dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 il için sarı kodlu uyarı verdi. Ülke genelinde güneş az görülecek. Sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalması beklenirken Marmara Bölgesi'nde ve Ege kıyılarında kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Afyonkarahisar haric), Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van haric), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.