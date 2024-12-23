Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, dışarı çıkarken dikkat!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova ve İstanbul'un aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.