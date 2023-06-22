Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı Batı kesimlerde 1-3 derece artarak, Ege, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Sıcaklıkların Batı kesimlerde 1-3 derece artarak, Ege, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Ankara, Giresun, Kayseri, Konya, Nevşehir, 
Niğde, Ordu, Samsun, Sivas ve Aksaray için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12
Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

22 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

23 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

24 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

25 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

26 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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