Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji'den 6 il için son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü 6 il için sıcak hava uyarısında bulundu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa’da hafta boyunca sıcak havanın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğini bildirdi.
Meteoroloji Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü6 il için son dakika sıcak hava uyarısında bulundu.