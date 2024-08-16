Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji'den 6 il için son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü 6 il için sıcak hava uyarısında bulundu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa’da hafta boyunca sıcak havanın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar yükseliyor - 1

Meteoroloji Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü6 il için son dakika sıcak hava uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar yükseliyor - 2

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa’da hafta boyunca sıcak havanın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar yükseliyor - 3

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren artarak, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar yükseliyor - 4

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Önümüzdeki günlerde bazı il ve ilçe merkezlerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar;

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar yükseliyor - 5

Diyarbakır ve ilçeleri: 38-44

Şanlıurfa ve ilçeleri: 40-43

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar yükseliyor - 6

Mardin ve ilçeleri: 38-44

Siirt ve ilçeleri: 37-43

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar yükseliyor - 7

Batman ve ilçeleri: 40-44

Şırnak ve ilçeleri: 35-46

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar yükseliyor - 8

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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