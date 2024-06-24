Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava sıcaklıklarını açıkladı. Meteoroloji'den edinilen son dakika bilgilerine göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 1

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 3


Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 4


Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 5

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 6

Ankara: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 7

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 8

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 9

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 11

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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