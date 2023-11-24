Meteoroloji'den 64 il için hafta sonu uyarısı: Fırtına ve kar geri dönüyor (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

AKOM'DAN UYARI

AKOM İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz’e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Yağışların cumartesi günü saat 22.00 ile pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da cumartesi saat 10.00 ile pazar 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı.

VİDEOYA GİT: İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı