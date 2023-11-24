Meteoroloji'den 64 il için hafta sonu uyarısı: Fırtına ve kar geri dönüyor (Hafta sonu hava nasıl olacak?)
Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Geçtiğimiz hafta sonu birden düşen sıcaklıkla İstanbul'a uzun bir aranın ardından kasım ayında kar yağarken Valilik ve AKOM'dan İstanbullular için yeni uyarı geldi. Megakentte yağışların cumartesi günü saat 22.00 ile pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da cumartesi saat 10.00 ile pazar 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı. Pazar günü kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak.
Hava sıcaklıkları hafta sonunda azalarak Pazar gününden itibaren mevsim normalleri altına düşecek.