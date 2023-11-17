Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Marmara'da fırtına bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı