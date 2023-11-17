Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Marmara'da fırtına bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Hafta sonu tüm yurt soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da yağış sabah erken saatlerde başlayarak şiddetini artıracak. Yağışla birlikte saatteki hızı yer yer 100 km'ye kadar çıkması beklenen karayel fırtınası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, AKOM ve AFAD su baskını, çatı uçması, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli konusunda uyardı. Öte yandan Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 sefer iptal edildi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, cumartesi günü Trakya'dan başlayarak yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.
Ayrıca fırtına da etkili olması beklenirken İstanbul Valiliği, AFAD, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.
THY (Türk Hava Yolları) İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.