Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?)

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi. Kentin yüksek noktalarından Beylikdüzü’nde öğle saatlerinde kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sıcakların 0 derecelere düşeceğini ve hafif kar yağışı beklendiği bildirildi. MGM tarafından bugün için 7 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 2

Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 3

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 4

7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM; Ağrı, Siirt, Bitlis, Muş ve Van'a sarı kodlu uyarı verirken Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş ve Van'a yine turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 5

MGM'nin haftalık hava tahmini raporunda ise doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildi.

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 6

11 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 7

12 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 8

13 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 9

14 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 10

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 11

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 12

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 13

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 14

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 15

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 16

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

AĞRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinden kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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