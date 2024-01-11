Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinden kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.