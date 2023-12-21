Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu raporunu yayımladı. 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı veren Meteroroloji; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli yağış olacağını belirtti. Akdeniz'in batısında çok kuvvetli yağış beklenirken rüzgar hızının 90 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI 

Meteoroloji, 7 il için ise sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

Sarı kodlu uyarı: Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Manisa, Muğla

Turuncu kodlu uyarı: Antalya, Muğla

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'da yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok çok bulutlu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13
Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14
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