Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?)

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sıcakların 0 derecelere düşeceğini ve hafif kar yağışı beklendiği bildirildi. MGM tarafından bugün için 8 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 2

Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 3

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 4

8 İL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 5

MGM'nin haftalık hava tahmini raporunda ise doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildi.

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 6

10 OCAK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 7

11 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 8

12 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 9

13 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 10

14 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 11

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksekleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 12

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 13

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Torosların batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 14

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 15

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 17

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların güneybatısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?) - 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

DAHA FAZLA GÖSTER