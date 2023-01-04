Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu)

Şahbaz, perşembe, cuma, cumartesi günleri ise sisli ve puslu bir hava görüleceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeyi bekliyoruz. O sistemle beraber sisin ve pusun etkisi iyice azalacak. Sisli ve puslu hava İstanbul'da hafta sonuna kadar etkili olacak. Yurdumuz yüksek basınç etkisi altında. Bu yüksek basıncın merkezi hem yağışsız bir havaya hem de gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sisli, puslu bir havaya sebep oluyor."