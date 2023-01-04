Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 8 il için sarı kodlu 'yoğun sis' uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerimizde yoğun sis bekleniyor.

Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 2

8 İL İÇİN SARI KOD

Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ'da yaşanacak yoğun sis için vatandaşlardan, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

SARI KOD NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 3

MARMARA'NIN BATISI İLE MANİSA'DA YOĞUN SİS

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 4

4 OCAK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 5

5 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 6

6 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 7

7 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 8

8 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 9

İSTANBUL VE TRAKYA'DA YOĞUN SİS NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da etkili olan sisli ve puslu havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı bildirildi. 

Sisli havanın iç kesimlerin yanı sıra Boğaz çevresinde de etkili olduğunu anlatan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz,, "Bu durum deniz ulaşımında olumsuzluklar yaratabilir. Çarşamba günü İstanbul yağışlı bir havaya sahip olacak ve nispeten sisin etkisi azalıyor" dedi.

Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 10

Şahbaz, perşembe, cuma, cumartesi günleri ise sisli ve puslu bir hava görüleceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeyi bekliyoruz. O sistemle beraber sisin ve pusun etkisi iyice azalacak. Sisli ve puslu hava İstanbul'da hafta sonuna kadar etkili olacak. Yurdumuz yüksek basınç etkisi altında. Bu yüksek basıncın merkezi hem yağışsız bir havaya hem de gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sisli, puslu bir havaya sebep oluyor."

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