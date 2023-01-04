Meteoroloji'den 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor (5 günlük hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerimizde yoğun sis bekleniyor.
Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ'da yaşanacak yoğun sis için vatandaşlardan, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
SARI KOD NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da etkili olan sisli ve puslu havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı bildirildi.
Sisli havanın iç kesimlerin yanı sıra Boğaz çevresinde de etkili olduğunu anlatan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz,, "Bu durum deniz ulaşımında olumsuzluklar yaratabilir. Çarşamba günü İstanbul yağışlı bir havaya sahip olacak ve nispeten sisin etkisi azalıyor" dedi.
Şahbaz, perşembe, cuma, cumartesi günleri ise sisli ve puslu bir hava görüleceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeyi bekliyoruz. O sistemle beraber sisin ve pusun etkisi iyice azalacak. Sisli ve puslu hava İstanbul'da hafta sonuna kadar etkili olacak. Yurdumuz yüksek basınç etkisi altında. Bu yüksek basıncın merkezi hem yağışsız bir havaya hem de gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sisli, puslu bir havaya sebep oluyor."