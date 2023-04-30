Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 30 Nisan Pazar günü için 9 bölgeye sarı kodlu uyarı yayımlanırken doğu kesimlerde azalacağı, batı kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. Ayrrıca yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu' nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre ise yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin' in doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Aynı zamanda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bingöl, Elazığ, Erzincan, Mardin, Siirt, Tunceli, Bayburt, Diyarbakır ve Batman illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGFESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazıg, Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Mardin'in doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

30 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

1 MAYIS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

2 MAYIS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

3 MAYIS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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