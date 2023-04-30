Meteoroloji'den 9 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazıg, Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı