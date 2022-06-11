Meteoroloji'den art arda uyarılar: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu)

Haberler - ntv.com.tr 11.06.2022 - 18:53
Yollar çöküyor, cadde ve sokaklar göle dönüyor...
Türkiye, yaz sağanaklarıyla mücadele ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor.
Birçok yer için su taşkını ve sel uyarıları da veriliyor.
Yapılan son değerlendirmeye göre; Marmara Bölgesi genelinde İstanbul dahil olmak üzere yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra ise Orta Karadeniz’in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarıldı.