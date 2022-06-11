Meteoroloji'den art arda uyarılar: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu)

Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenen yaz sağanakları bugün ve yarın etkisini daha da artıracak. Şiddetli ve ani yağışlara karşı uyarılar ise art arda geliyor.

Haberler - ntv.com.tr 11.06.2022 - 18:53

Meteoroloji'den art arda uyarılar: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 1

Yollar çöküyor, cadde ve sokaklar göle dönüyor...

, yaz sağanaklarıyla mücadele ediyor. 

Meteoroloji'den art arda uyarılar: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 2

 Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji'den art arda uyarılar: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 3

Birçok yer için su taşkını ve sel uyarıları da veriliyor.

Meteoroloji'den art arda uyarılar: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 4

Yapılan son değerlendirmeye göre; Marmara Bölgesi genelinde dahil olmak üzere yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den art arda uyarılar: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 5

Öğle saatlerinden sonra ise Orta Karadeniz’in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den art arda uyarılar: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 6

Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarıldı.

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