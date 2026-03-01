Meteoroloji'den ayın ilk raporu. Sıcaklık artıyor, sis ve don olaylarına dikkat
01.03.2026 09:17
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun batı kesimlerinde sıcaklık bugünden itibaren artmaya başlıyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise çığ tehlikesi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
Adana: Parçalı bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı, eksi 1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Yarın ise ülke genelinde hava açık ama sis de etkili olacak.
Beş büyük kentte görülecek güneşin etkisiyle sıcaklık biraz artacak. İstanbul 15, Ankara 11, İzmir 18, Bursa 16, Antalya 19 derece.
Marmara Bölgesi'nin genelinde hava sakin olacak. Edirne 14, Kocaeli 16 derece.
İç Anadolu'da da güneş görülecek. Eskişehir 13'e kadar çıkabilecek sıcaklık Sivas'ta 3 Kayseri'de -8'e kadar inecek. Sivas ve Kayseri'de gece saatlerinde don görülecek.
Ege'de güneşli ve rüzgarlı bir hava hakim olacak. Manisa ve Muğla 15, Bodrum 17 derece.
Güneşin görüleceği Akdeniz'de akşam saatlerinde ayaz var. Öğle saatlerinde Adana 16, Kahramanmaraş 13 derece olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise Hatay'da sıcaklık eksi 3 dereceye kadar inecek.
Karadeniz'e de güneşli bir hava hakim olacak. Trabzon-Rize kesimi bulutlu, Bolu 9, Samsun 11, Trabzon 8 derece.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu geneli az bulutlu ve güneşli. Erzurum -3, Gaziantep 12 derece.