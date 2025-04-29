Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı: 29 Nisan hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, birçok il için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte, 29 Nisan hava durumu tahmini...

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı: 29 Nisan hava durumu tahmini - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre 29 Nisan salı günü ülke  genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı: 29 Nisan hava durumu tahmini - 2

Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı: 29 Nisan hava durumu tahmini - 3

KUVVETLİ  YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı: 29 Nisan hava durumu tahmini - 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenİyor.

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı: 29 Nisan hava durumu tahmini - 5

HAVA SICAKLIĞI 

Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı: 29 Nisan hava durumu tahmini - 6

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu 14 C,

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu 16 C,

İZMİR: Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 C,

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 C,

BOLU: Parçalı ve çok bulutlu 18 C,

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 C,

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 C,

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 C,

GAZİANTEP: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 C.

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