Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı: 29 Nisan hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, birçok il için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte, 29 Nisan hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre 29 Nisan salı günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.