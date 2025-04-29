Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı: 29 Nisan hava durumu tahmini

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu 14 C,

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu 16 C,

İZMİR: Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 C,

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 C,

BOLU: Parçalı ve çok bulutlu 18 C,

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 C,

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 C,

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 C,

GAZİANTEP: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 C.