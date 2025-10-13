Meteoroloji'den bu illere uyarı: Hem kuvvetli sağanak hem de kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi ve Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.