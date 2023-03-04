Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yarın Marmara, Ege Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Bolu, Eskişehir,Isparta ve Burdur çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Bu akşam ve gece saatlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.