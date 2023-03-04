Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. Bu tozların etkiyle bazı bölgelerde hafif yağmurlar, çamurlu yağabilir. Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde ise çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunmalı.

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yarın Marmara, Ege Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Bolu, Eskişehir,Isparta ve Burdur çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Bu akşam ve gece saatlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin üzerinde, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla güneydoğu kesimlerdedoğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 3

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 4

MGM tarafından Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 5

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Hatay'da gece başlayan rüzgar etkisini artırdı. İskenderun'da bazı çadırlar rüzgarın şiddetiyle uçtu. çadırlardaki eşya etrafa saçıldı. Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü'nden de uyarı geldi. Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunması istendi

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 6

4 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 7

5 MART PAZAR HAVA DURUMU

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 8

6 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 9

7 MART SALI HAVA DURUMU

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 10

8 MART ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteorolojiden çöl taşınımı uyarısı! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 11

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