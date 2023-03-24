Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?)

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.

Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 2

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 3

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 4

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 5

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 6
Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 7

24 MART CUMA HAVA DURUMU

Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 8

25 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 9

26 MART PAZAR HAVA DURUMU

Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 10

27 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?) - 11

28 MART SALI HAVA DURUMU

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