Meteoroloji'den dikkat çeken rapor: Son 53 yılın en sıcak 2'inci ilkbaharı
Sıcak hava etkisini sürdürürken 2018 ilkbaharının ardından 2024 ilkbaharı, son 53 yılın en sıcak 2'nci ilkbaharı oldu. Mevsim ortalama sıcaklığı 14,2 derece ile 1991-2020 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığının 1,8 derece üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayında en yüksek sıcaklık ise 39,6 derece ile Ceylanpınar’da tespit edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsimlik sıcaklık analiz raporunu yayımladı.
Buna göre mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 2024 yılı ilkbahar mevsiminde ortalama sıcaklıklar Kale/Demre'de mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdun diğer yerlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.