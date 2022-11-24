Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Düzce il genelinde başlayacak sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (metrekareye 20-45 kilogram) olması öngörülüyor.

Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli (metrekareye 30-75 kilogram) olarak yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle Düzce ve Antalya çevreleri için ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.