Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Düzce il genelinde başlayacak sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (metrekareye 20-45 kilogram) olması öngörülüyor.
Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli (metrekareye 30-75 kilogram) olarak yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle Düzce ve Antalya çevreleri için ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün havanın parçalı çok bulutlu olmasının beklendiği Düzce'de, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yarın gün boyu ve aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
25 Kasım Cuma günü bölge genelinde yağışların kuvvetli, Düzce il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 26 Kasım'da yağışların etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceği, 27 Kasım Pazar günü bölgede parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın yağışla azalması ve mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
MGM tarafından Antalya, Şanlıurfa ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
BURSA 18
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 15
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 15
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 18
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 15
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 23
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 18
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 13
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 13
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BOLU 12
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 15
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 14
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 18
Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN 18
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 22
Çok bulutlu
TRABZON 22
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 12
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KARS 12
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 11
Çok bulutlu
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 14
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıŞANLIURFA 14
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.