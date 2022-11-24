Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Düzce il genelinde başlayacak sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (metrekareye 20-45 kilogram) olması öngörülüyor. Meteoroloji bugün 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte MGM 5 günlük hava durumu raporu.

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Düzce il genelinde başlayacak sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (metrekareye 20-45 kilogram) olması öngörülüyor.

Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli (metrekareye 30-75 kilogram) olarak yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle Düzce ve Antalya çevreleri için ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 2

DÜZCE İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün havanın parçalı çok bulutlu olmasının beklendiği Düzce'de, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yarın gün boyu ve aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 3

25 Kasım Cuma günü bölge genelinde yağışların kuvvetli, Düzce il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 26 Kasım'da yağışların etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceği, 27 Kasım Pazar günü bölgede parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın yağışla azalması ve mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 4

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Antalya, Şanlıurfa ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 5

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 6

DÜZCE İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 7

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 8

24 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 9

25 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 10

26 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 11

27 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 12

BURSA 18

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 15
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 18
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 15
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 13

ADANA 23

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 18
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 13
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BOLU 12
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 14
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 18
Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji'den Düzce dahil 3 il için 'sarı' kodlu uyarı (Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?) - 14

ARTVİN 18
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 22
Çok bulutlu

TRABZON 22
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 12
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KARS 12
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 11
Çok bulutlu

DİYARBAKIR 15

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 14

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

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