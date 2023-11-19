Meteoroloji’den ekim raporu | İzmir’de yağışlar yüzde 90 azaldı, batıda şiddetli kuraklık var

İZMİR’DE YAĞIŞLAR YÜZDE 90 AZALDI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış alan il 248,8 kg ile Rize, en az yağış alan il ise 5 kg ile İzmir oldu.

Normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 90 ile İzmir oldu.

Türkiye genelinde 7,9 gün olan 1991-2020 normali yağış gün sayısı bu yılın ekim ayında ortalama 6,4 gün yaşandı.

Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yağışlı gün sayısı 3 günün altına düştü.

Yağışlı gün sayıları Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesimi ile Kahramanmaraş, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Kahramanmaraş çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti.