Meteoroloji’den ekim raporu | İzmir’de yağışlar yüzde 90 azaldı, batıda şiddetli kuraklık var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ekim ayına ilişkin sıcaklık, yağış ve kurakluk analiz raporları yayımlandı. Son yılların en sıcak ve en az yağışlı senelerinden biri olan 2023’ün önceki aylarında olduğu gibi ekim ayında da sıcaklıklar arttı, yağışlar azaldı. İzmir’de yağışların yüzde 90 azaldığına vurgu yapılan raporda, Türkiye’nin batı kesimlerinde şiddetli bir kuraklık yaşandığına işaret edildi. Raporda, 2023’ün ekim ayı, son 53 yılın en sıcak 7’nci ekim ayı olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, 2023 yılı ekim ayı sıcaklık ve yağış raporları ile meteorolojik kuraklık analizine ilişkin haritası yayınlandı.
Raporlarda meteorolojik kuraklık açısından Türkiye’nin batı kesimlerinin tamamıyla “şiddetli kurak” gösterildiği harita dikkat çekerken, yağışların son 5 yıldır ekim aylarında normallerinin altında yaşandığına vurgu yapıldı.2023 yılı Ekim ayı, meteorolojik kayıtların düzenli tutulmaya başlandığı 1970 yılından bu yana son 53 yılın en sıcak 7’nci ekim ayı olarak kayıtlara geçti.