Meteorolojiden fırtına alarmı: Kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirirken 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılar verilirken fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Öte yandan Doğu ve Güney Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.