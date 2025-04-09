Meteorolojiden fırtına alarmı: Kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirirken 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılar verilirken fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Öte yandan Doğu ve Güney Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteorolojiden fırtına alarmı: Kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden fırtına alarmı: Kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı - 2

Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteorolojiden fırtına alarmı: Kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı - 3

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteorolojiden fırtına alarmı: Kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı - 4

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden fırtına alarmı: Kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı - 5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı, Van’ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden fırtına alarmı: Kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı - 6

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden fırtına alarmı: Kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı - 7
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