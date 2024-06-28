Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Rüzgar kuvvetli esecek, "tedbirli olun" çağrısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 29 Haziran Cumartesi günü için önemli bir uyarıda bulundu.Yapılan açıklamada, "Aydın il genelinde rüzgarın, 29.06.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Rüzgar kuvvetli esecek, "tedbirli olun" çağrısı - 1

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 29 Haziran Cumartesi günü Aydın il genelinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Rüzgar kuvvetli esecek, "tedbirli olun" çağrısı - 2

Meteoroloji'den Aydın için son dakika uyarısı geldi!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Rüzgar kuvvetli esecek, "tedbirli olun" çağrısı - 3

.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Aydın il genelinde rüzgarın, 29.06.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Rüzgar kuvvetli esecek, "tedbirli olun" çağrısı - 4

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Rüzgar kuvvetli esecek, "tedbirli olun" çağrısı - 5

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Rüzgar kuvvetli esecek, "tedbirli olun" çağrısı - 6
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Rüzgar kuvvetli esecek, "tedbirli olun" çağrısı - 7
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