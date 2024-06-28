Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Rüzgar kuvvetli esecek, "tedbirli olun" çağrısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 29 Haziran Cumartesi günü için önemli bir uyarıda bulundu.Yapılan açıklamada, "Aydın il genelinde rüzgarın, 29.06.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 29 Haziran Cumartesi günü Aydın il genelinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.