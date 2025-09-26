Meteorolojiden fırtına uyarısı: Yaz bitti, sonbahar geldi (Hafta sonu hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Ege Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul dahil olmak üzere 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Şiddetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş bekleniyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan hafta sonu ve yeni haftayla ilgili hava durumunu değerlendirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi. Fırtınayla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.
Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Ege'de kış etkisi görülecek.