Meteorolojiden fırtına uyarısı: Yaz bitti, sonbahar geldi (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

İki gün fırtınanın etkili olacağını da sözlerine ekleyen Çalışkan, "İstanbul ve tüm Marmara, Ayvalık İzmir hattında, Manisa, Bartın, Zonguldak da fırtına ve çok şiddetli rüzgar olduğu için hissedilen sıcaklık 20 derecenin altında olacak. Pazartesi ve salı günü sıcaklık biraz daha düşüş gösterecek. Yani bugünlerde biraz daha kışa yakın bir hava olacak." dedi.

Çalışkan, pazar günün fırtınanın hızının azalacağını ancak sert rüzgarların etkili olacağını dile getirdi.