Meteorolojiden fırtına uyarısı: Yaz bitti, sonbahar geldi (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Ege Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul dahil olmak üzere 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Şiddetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş bekleniyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan hafta sonu ve yeni haftayla ilgili hava durumunu değerlendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi. Fırtınayla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Ege'de kış etkisi görülecek.

Hafta sonu ile birlikte yeni haftada da sıcaklık düşüsü sürecek.

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yeni haftaya dair sıcaklık raporlarını değerlendirdi. Çalışkan, Marmara ve Karadeniz hattında sıcaklığın 20 dereceye yakın seyredeceğini dile getirdi.

İki gün fırtınanın etkili olacağını da sözlerine ekleyen Çalışkan, "İstanbul ve tüm Marmara, Ayvalık İzmir hattında, Manisa, Bartın, Zonguldak da fırtına ve çok şiddetli rüzgar olduğu için hissedilen sıcaklık 20 derecenin altında olacak. Pazartesi ve salı günü sıcaklık biraz daha düşüş gösterecek. Yani bugünlerde biraz daha kışa yakın bir hava olacak." dedi.

Çalışkan, pazar günün fırtınanın hızının azalacağını ancak sert rüzgarların etkili olacağını dile getirdi.

Güney bölgelerde de sıcaklıklar, 30 derecenin altına düşecek.

11 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından İstanbul'la birlikte 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

