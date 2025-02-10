Meteoroloji'den gün gün kar yağışı uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı iller
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini altında seyrederken birçok ilde de kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporunda, önümüzdeki 5 günde kuvvetli kar yağışının olması beklenen iller sıralandı. İŞte 10-15 Şubat arasında kar yağışı olması beklenen iller...
Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altında. Ülkede kuvvetli soğuğun ir hafta daha kalması bekleniyor.
Yeni haftada kuzey bölgelerde etkili olacak olan kar yağışı ilerleyen günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Birçok ilde kar yağışı etkili olacak.
İstanbul'da da kar yağışı haftanın ilk günlerinde sulu kar ve yüksek yerlerde de kar yağışını etkili olması bekleniyor.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10-15 Şubat arasında kar yağışı beklediği iller...