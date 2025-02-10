Meteoroloji'den gün gün kar yağışı uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı iller

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini altında seyrederken birçok ilde de kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporunda, önümüzdeki 5 günde kuvvetli kar yağışının olması beklenen iller sıralandı. İŞte 10-15 Şubat arasında kar yağışı olması beklenen iller...

Meteoroloji'den gün gün kar yağışı uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı iller - 1

Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altında. Ülkede kuvvetli soğuğun ir hafta daha kalması bekleniyor.

Yeni haftada kuzey bölgelerde etkili olacak olan kar yağışı ilerleyen günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Birçok ilde kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da da kar yağışı haftanın ilk günlerinde sulu kar ve yüksek yerlerde de kar yağışını etkili olması bekleniyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10-15 Şubat arasında kar yağışı beklediği iller...

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den gün gün kar yağışı uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı iller - 2

10 Şubat Pazartesi günü Düzce, Karabük, Bolu, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat ve Kayseri'nde kar yağışı etkili olacak.

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Konya ve Niğde illerinde de pazartesi günü karla karışık yağmur ve yüksek yerlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den gün gün kar yağışı uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı iller - 3

11 ŞUBAT SALI GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI VAR?

Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Amasya, Sivas, Tokat, Malatya, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak illerinde 11 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor.

İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te de karla karışık yağmur ve yüksek yerlerde kar yağışının etkili olacak.

Meteoroloji'den gün gün kar yağışı uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı iller - 4

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI VAR?

Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Ankara, Bartın Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Karaman, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bitlis'te 12 Şubat Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

İstanbul, Yalova, Uşak, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şırnak'ta karla karışık yağmur ve yüksek yerlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den gün gün kar yağışı uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı iller - 5

13 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI VAR?

13 Şubat Perşembe günü Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Konya, Karaman, amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.

Sakarya, Zonguldak, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Artvin'de ise karla karışık yağmur ve yüksek yerlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den gün gün kar yağışı uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı iller - 6

14 ŞUBAT CUMA GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI VAR?

Bolu, Karabük, Kastamonu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 14 Şubat Cuma günü kar yağışı bekleniyor.

Düzce, Zonguldak, Bartın, Aksaray, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Mardin, Siirt ve Artvin'de ise karla karışık yağmur ve yüksek yerlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.



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