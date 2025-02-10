Meteoroloji'den gün gün kar yağışı uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı iller

Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altında. Ülkede kuvvetli soğuğun ir hafta daha kalması bekleniyor.



Yeni haftada kuzey bölgelerde etkili olacak olan kar yağışı ilerleyen günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Birçok ilde kar yağışı etkili olacak.



İstanbul'da da kar yağışı haftanın ilk günlerinde sulu kar ve yüksek yerlerde de kar yağışını etkili olması bekleniyor.



İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10-15 Şubat arasında kar yağışı beklediği iller...