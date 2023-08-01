Meteoroloji’den “Haziran” raporu | Maksimum sıcaklık 1,7 derece arttı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık raporuna göre 2023’ün Haziran ayı ortalama maksimum sıcaklığı, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 1,7 derece üzerine çıktı. Haziran’da en düşük sıcaklık, Isparta’nın Senirkent ilçesinde 0 dereceyle kaydedilirken, en yüksek sıcaklık ise 42,5 dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleşti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2023 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıklarının 1991 - 2020 normallerine göre mukayesesine yönelik raporunu yayımladı.
Rapora göre; 2023 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği tek nokta Antalya'nın Demre ilçesi oldu.
Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Güney, Nazilli, Yatağan, Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli, Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla, Boyabat, Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde de sıcaklık mevsim normallerinin altında yaşandı.
Haziran ayında yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.