Meteoroloji’den “Haziran” raporu | Maksimum sıcaklık 1,7 derece arttı

BÖLGE BÖLGE DEĞERLENDİRME...

MARMARA BÖLGESİ: Raporda bölgesel değerlendirmelere göre; Marmara'da bölge genelinde mevsim normalleri civarında geçti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 21.9 derece iken, 2023 Haziran ayı 21.7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 7.9 derece olarak Lüleburgaz'da, en yüksek 35.9 derece ile Edirne'de gözlendi.

EGE BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar, Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Güney, Nazilli, Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.6 derece iken, 2023 Haziran ayında 23 dereceye düştü. En düşük sıcaklık 8.7 derece olarak Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık 37.6 derece Aydın'da ölçüldü.