Meteoroloji'den iki il için sarı kodlu uyarı: Sel, dolu, yıldırıma dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlük hava tahmini raporu yayımladı. Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarı veren MGM; yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.