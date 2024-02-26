Meteoroloji'den iki il için sarı kodlu uyarı: Sel, dolu, yıldırıma dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu