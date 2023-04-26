Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 16 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
Antalya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ, Aydın, Burdur, Çanakkale, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Yalova'nın bulunduğu uyarıda kuvvetli yağış beklenildiği açıklandı.
Öte yandan Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik) için de uyarıda bulunan Meteoroloji, kuvvetli sağanak yağış beklenildiğinden vatandaşların su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.
Bu akşam saat 22.00 ile yarın akşam saat 21.00 arasında beklenilen kuvvetli yağış için de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbulluları kuvvetli sağanak yağış için uyardı.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinde yağışlı hava bu hafta da devam edecek. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günleri azalarak mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor. MGM, cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkların yeniden artacağı değerlendirmesinde bulundu.