Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı uyarıda kuvvetli yağış beklenildiği duyuruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı. Öte yandan Meteoroloji, bu akşam 22.00 ile yarın akşam 21.00 arasında kuvvetli sağanak yağış için vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 16 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Antalya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ, Aydın, Burdur, Çanakkale, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Yalova'nın bulunduğu uyarıda kuvvetli yağış beklenildiği açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı - 2

METEOROLOJİ'DEN MARMARA'NIN DOĞUSUNA DA UYARI

Öte yandan Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik) için de uyarıda bulunan Meteoroloji, kuvvetli sağanak yağış beklenildiğinden vatandaşların su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı - 3

İSTANBUL VALİSİ'NDEN UYARI

Bu akşam saat 22.00 ile yarın akşam saat 21.00 arasında beklenilen kuvvetli yağış için de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbulluları kuvvetli sağanak yağış için uyardı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı - 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinde yağışlı hava bu hafta da devam edecek. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günleri  azalarak mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor. MGM, cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkların yeniden artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı - 5

27 NİSAN PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı - 6

28 NİSAN CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı - 7

29 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı - 8

30 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı - 9
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