Meteorolojiden İstanbul için uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’a yağmur uyarısı yaptı. Megakentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların, kentin kuzey ilçelerinde daha etkili olacağı bildirilirken, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Peki önümüzdeki 5 gün boyunca yurtta hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu…
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Meteorolojiden gelen uyarıya göre yağışlar kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere devam edecek.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.