Meteorolojiden İstanbul'a dört günlük uyarı: Pazartesi günü başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İç kesimlerin yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.