Meteorolojiden İstanbul'a dört günlük uyarı: Pazartesi günü başlayacak
25.01.2026 06:18
Son Güncelleme: 25.01.2026 09:34
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da yeni hafta sağanak yağışla başlayacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği şehirde, pazartesiden perşembeye sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul yeni haftaya bahar aylarını andıran sıcaklık değerleriyle giriş yapacak.
Bugün parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da yeni haftanın sağanak yağışla başlaması bekleniyor.
İşte yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.
Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
İç kesimlerin yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENTİSİ
Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor.
Antalya'da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu uyarıda bulundu.
Kentte yaşayanların sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA DÖRT GÜN SAĞANAK VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminelerine göre, İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla giriş yapacak.
Önceki haftalarda yaşanan dondurucu soğuklar, yeni haftada yerini ılık bir havaya bırakacak ancak pazartesi günü başlaması beklenen sağanak yağışın aralıklarla perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR BAHAR DEĞERLERİNE YAKIN
Pazartesi günü İstanbul'un yanı sıra Trakya, Ege ve Akdeniz'in batısında da sağanak bekleniyor.
İstanbul yeni haftaya 14 derece hava sıcaklığı ile giriş yapacak.
Ankara 11, İzmir 18, Antalya 16 derece olacak.
Doğuda ise dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek.
İstanbul salı günü 15, çarşamba günü ise 12 derece olacak. Perşembeye gelindiğinde megakentteki hava sıcaklığında bir değişiklik beklenmiyor.
Başkent Ankara'da salı günü 11, çarşamba ve perşembe günü ise 9-10 dereceklik hava sıcaklığı beklentisi var.
İzmir'de ise hava sıcaklığı 15-16 derece arasında seyredecek.