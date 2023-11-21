METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

UZUN ZAMAN SONRA KASIM AYINDA KAR YAĞDI

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü.



Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da bu yağış kısa sürerek yerini sağanağa bıraktı.



Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.