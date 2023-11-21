METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Geçtiğimiz hafta sonu soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış kara dönüşmüştü. Şehrin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da yağış kısa sürerek yerini sağanağa bıraktı. Güncellenen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporuna göreyse İstanbul'a kar yeniden bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritalarını güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu tüm Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'a karın yağacağı tarihi için de Meteoroloji'den uyarı geldi. İşte, İstanbul'a kar yağışı beklenen tarih...

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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 2

UZUN ZAMAN SONRA KASIM AYINDA KAR YAĞDI

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü.

Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da bu yağış kısa sürerek yerini sağanağa bıraktı.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 3

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Megakenti bir kar yağışı daha bekliyor.

Yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.


METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 4

Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 5

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KIŞ LASİTĞİ KARARI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre pazar günü İstanbul'da kar yağışı görülebilir.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması öne çekildi.

İstanbul Valiliği, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiğini bildirdi.

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

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