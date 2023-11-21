METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Geçtiğimiz hafta sonu soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış kara dönüşmüştü. Şehrin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da yağış kısa sürerek yerini sağanağa bıraktı. Güncellenen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporuna göreyse İstanbul'a kar yeniden bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritalarını güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu tüm Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'a karın yağacağı tarihi için de Meteoroloji'den uyarı geldi. İşte, İstanbul'a kar yağışı beklenen tarih...