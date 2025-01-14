Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdun batı kesimlerinde etkili olmayı sürdürüyor. Trakya’da bugün de kar yağışı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’e kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Ege kıyılarında ani sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.

Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat! - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat! - 2

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat! - 3

Yağışların Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat! - 4

İZMİR’E SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İzmir’de bugün tüm yağmur beklentisi var. Yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları isteniyor.
Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat! - 5

ORTA KARADENİZ’DE HAVA SOĞUYACAK

Hava sıcaklığının, Orta Karadeniz’de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat! - 6

MARMARA VE KUZEY EGE’DE FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat! - 7

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat! - 8

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat! - 9

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat! - 10

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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