Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat!
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdun batı kesimlerinde etkili olmayı sürdürüyor. Trakya’da bugün de kar yağışı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’e kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Ege kıyılarında ani sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.