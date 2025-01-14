Meteorolojiden İzmir’e sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı