Meteoroloji'den kar uyarısı: 7 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı