Meteoroloji'den kar uyarısı: 7 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan illerde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu şehirlerde buzlanma ve don riskine de dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Aradahan ve Sıvas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.